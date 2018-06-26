Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Uyuşturucu yine can aldı

Uyuşturucu yine can aldı

’da aşırı dozda uyuşturucu aldığı iddia edilen bir kişi evinde ölü bulundu. Altındağ’da yaşayan G.A. isimli kişinin yakınları olayın ardından sinir krizleri geçirdi

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Uyuşturucu yine can aldı
OLAY, 'nın Altındağ ilçesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kalbur Sokak üzerindeki üç katlı binanın birinci katında arkadaşı ile birlikte yaşadığı ve yüksek miktarda uyuşturucu kullandığı iddia edilen G. A., yakınları tarafından evde baygın halde bulundu. Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri G. A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. G. A.'nın öldüğünü duyan ailesi sinir krizi geçirdi. Haberi alan yakınları da binanın önüne akın etti.

POLİS İNCELEME YAPTI
Bunun üzerine güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, destek kuvvetle birlikte aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu sakinleşen akrabalar, binanın önünde oturdu. Polis ekipleri daha sonra durumu olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden inceleme ekipleri, ölen A. G.'nin bulunduğu yerde incelemelerde bulundu. Şahsın cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu yine can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN