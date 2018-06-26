Yenimahalle’de 250 düğün var

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YENIMAHALLE Belediyesi tarafından düğün, sünnet, kına, nişan, mevlüt ve benzeri etkinliklere hizmet veren İlkadım Salonu ve Yeni Salon modern görüntüsüyle vatandaşlar tarafından tercih edilen salonların başında yer alıyor. 2018'in son aylarına kadar toplamda 250 programa ev sahipliği yapacak olan salonlar, modern görüntüsünün yanı sıra uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. 250 ve 500 kişi kapasiteli salonlarda aynı zamanda bebek bakım odası, sanatçı kulisi, gelin-damat odası, tebrik aile fotoğrafları fuaye alanı, park ve bahçe de bulunuyor. Salonların 5 yıldızlı bir otel salonu konforunda olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Her vatandaşımızın lüks otel ve salonlarda düğün yapma imkânı olmuyor. Kısıtlı imkanları olan çiftlere uygun koşullarda salonlarımızı tahsis ediyoruz" dedi.