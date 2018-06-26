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Yıldızlar yeşil sahada

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Yıldızlar yeşil sahada
YAZ tatilini başkentte geçiren çocuklar soluğu Yenimahalle Belediyesi'nin yaz okullarında aldı. Öğrencilerin yaz tatillerine anlam katan kurslarda spordan sanata, dil eğitiminden teknolojiye kadar birçok branşta eğitimler başladı. Yaz futbol okulunun açılışına katılarak çocukların heyecanına ortak olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar öğrencilere forma, tozluk ve şapkadan oluşan malzeme hediye etti. Yenimahalle'nin çocukları bu yıl da uzman eğitmenlerin gözetiminde, yeteneklerini keşfederlerken aynı zamanda eğlenecekler. Tüm branşlarda eğitimin başladığı yaz okullarının futbol branşında bugün açılış seremonisi düzenlenerek malzeme dağıtımı yapıldı. Çocuklara hem futbol hem de okul hayatlarında başarılar dileyen Başkan Yaşar, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz" dedi.
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Yıldızlar yeşil sahada
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