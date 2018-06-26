Yıldızlar yeşil sahada

BUGÜN NELER OLDU

YAZ tatilini başkentte geçiren çocuklar soluğuyaz okullarında aldı. Öğrencilerin yaz tatillerine anlam katan kurslarda spordan sanata, dil eğitiminden teknolojiye kadar birçok branşta eğitimler başladı. Yaz futbol okulunun açılışına katılarak çocukların heyecanına ortak olanöğrencilere forma, tozluk ve şapkadan oluşan malzeme hediye etti.çocukları bu yıl da uzman eğitmenlerin gözetiminde, yeteneklerini keşfederlerken aynı zamanda eğlenecekler. Tüm branşlarda eğitimin başladığı yaz okullarının futbol branşında bugün açılış seremonisi düzenlenerek malzeme dağıtımı yapıldı. Çocuklara hem futbol hem de okul hayatlarında başarılar dileyen, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz" dedi.