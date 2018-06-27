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‘Allah aşkına evladımı verin’

6 gün önce kaybolan minik Eylül’ü kaçırdığı iddia edilen komşu U. K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba ise, “Allah aşkına evladımı verin” diyerek çağrıda bulundu

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018
‘Allah aşkına evladımı verin’
Başkentte 22 Haziran Cuma günü kuzeniyle bisiklet sürmek için evden çıkan 8 yaşındaki 'dan hala bir haber yok… Eylül ile en son görüşen ve küçük kızı kaçırdığı iddia edilen komşu U.K., 25 Haziran'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 6 günün sonunda kayıp kızları Eylül'ün bisikletini bulan Yağlıkara ailesi şimdi kızlarına kavuşmayı bekliyor. Eylül ile son kez bisiklet süren kuzeni Boran Yağlıkara ise kuzeninin bulunması için gece gündüz dua ediyor.

KOMŞUM DEDİM TUTUKLANDI
Dört gözle evladından gelecek güzel haberi bekleyen baba , SABAH 'ya açıklamalarda bulunarak, "Kapı komşum dediğim, yıllarca iş yaptığım, her gün selam verdiğim kişi şüpheli olarak tutuklandı. Adalet her zaman yerini bulur, adalete ve hükümete güvenimiz tam… Allah devletimizden razı olsun… Evladımın bulunması için canla başla çalışılıyor. En ufak ihtimaller dikkate alınıyor. Tüm imkânlar seferber edildi. Havadan ve karadan köy aranıyor, şüpheliler inceleniyor. Adalete inancımız ve kızımıza kavuşacağımız umudumuz var" ifadelerini kullandı.

KIZIMI BİZE VERİN!
EYLÜL'Ü saklayan kişi ya da kişilere çağrıda bulunan baba Yağlıkara, "Buradan kızımızı saklayan canilere sesleniyorum. Allah aşkına kızımı bize verin! Elinizi vicdanınıza koyun, ciğerimiz yanıyor. Kızım aç mı, canı yanıyor mu, korkuyor mu diye düşünmekten çıldıracağım. Allah'tan umudumuzu yitirmedik, kızımızı sağ salim bulmayı bekliyoruz. Komutan her gün bizzat ilgileniyor ve kızımı bulmak için ekibiyle gece gündüz çalışıyor. 'Eylül'ümüzü sağ salim bulacağız" şeklinde konuştu.

PARAŞÜTLE ARANIYOR
ANKARA Valiliği ise arama çalışmaları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Polatlı ilçesi Uzunbey Mahallesi'nde kaybolan Eylül Yağlıkara isimli çocuğun kaybolması üzerine 22-25 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan arama çalışmalarına Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü ekiplerince keşif uçağı, drone, kadavra köpek timi, iz takip köpek timi ve motorlu yamaç paraşütleri kullanılarak devam edilmektedir. Olay ile ilgili 1 şüpheli tutuklanmış olup adli soruşturma ve arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
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‘Allah aşkına evladımı verin’
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