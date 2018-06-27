Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başkentlilere “dev çağrı”

Başkentlilere “dev çağrı”

A Milli Basketbol Takımı, Ukrayna ve İsveç’le ’nda karşılaşacağı zorlu mücadeleler öncesi başkentlilere destek çağrısında bulunarak maçlara davet etti

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Başkentlilere “dev çağrı”
A Milli Basketbol Takımı 2019 yılında Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma katılma hakkını elde etmek için Perşembe günü saat 20.00'de Ukrayna ile, Pazar günü saat 18:00'de İsveç ile Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak. Eleme grubu maçları öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ve NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman SABAH Ankara'ya konuştu.

"MUAZZAM ATMOSFER OLACAK"
"Ankara halkı milli takımımızı yalnız bırakmayacak" diyen Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Sporculuk hayatımda bunu çok yaşadım, taraftar olduğu zaman, sizi destekleyen birileri olduğu zaman gerek motivasyonunuz, gerek konsantrasyonunuz, gerekse de enerjiniz her zaman artıyor. Milli takımlarda bunu her zaman yaşadık ve Türk halkı her süreçte bizi destekledi. İnanıyorum ki şimdi de bu genç arkadaşlarımızı destekleyecekler. Perşembe ve pazar günü burada muazzam bir atmosfer olacaktır. Buraya gelecek herkese, televizyon başında bizi izleyeceklere teşekkür ediyorum. İnşallah iki maçımızı kazanır ve diğer gruba avantajlı geçeriz" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ise her maçın ayrı önem taşıdığının altını çizerek, "Tek bir amacımız var; arka arkaya iki maçı da kazanarak grubu 1. sırada bitirmek. İki maçı da kazanırsak, 4 galibiyete ulaşıyoruz… Belki de ikinci tura başladığımız zaman İspanya'dan sonra en avantajlı durumda olma ihtimalimiz var. Bu işin ikinci aşaması var ama şu an elimizde 4 galibiyetle bitirme şansı bulunuyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. "Taraftarların coşkusuyla iki maçı da kazanacağız" diyen Sarıca, "Umut ediyorum burada dolu tribünler önünde oynayacağız. Ankara seyircisi, her zaman milli takıma destek olmuştur. Ankara'daki iki maçı da dolu tribünlere oynayacağımıza inanıyorum. Taraftarların coşkusuyla inşallah iki maçı da kazanacağız" diye konuştu.

"İZİN VERMEMELİYİZ"
Cedi Osman ise, "2 tane zor karşılaşma oynayacağız. Bir tanesi Ukrayna. Tecrübeli bir takım ve iyi oyunculara sahip. Bu bizim için aslında en önemli maç. Orada 1 galibiyet almıştık. Galibiyet almalarına izin vermemeliyiz. Sonuçta hem kendi evimizde oynuyoruz hem de Dünya Şampiyonası'na gitmek adına 2'nci gruba çıkmak için çok önemli olacak. 2 maç bizim için çok büyük önem taşıyor" görüşünü belirtti. Vuslat AY
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentlilere “dev çağrı”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN