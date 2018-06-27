Başkentlilere “dev çağrı”

A Milli Basketbol Takımı 2019
yılında Çin'de
düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na
katılma
katılma hakkını elde etmek için Perşembe
günü saat 20.00'de Ukrayna
ile, Pazar
günü saat 18:00'de İsveç
ile Ankara Spor Salonu'nda
karşılaşacak. Eleme
grubu maçları öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca
ve NBA'de Cleveland Cavaliers
forması giyen Cedi Osman SABAH Ankara'ya
konuştu. "MUAZZAM ATMOSFER OLACAK"
"Ankara
halkı milli takımımızı yalnız bırakmayacak" diyen Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu
, "Sporculuk hayatımda bunu çok yaşadım, taraftar olduğu zaman, sizi destekleyen birileri olduğu zaman gerek motivasyonunuz, gerek konsantrasyonunuz, gerekse de enerjiniz her zaman artıyor. Milli takımlarda bunu her zaman yaşadık ve Türk
halkı her süreçte bizi destekledi. İnanıyorum ki şimdi de bu genç arkadaşlarımızı destekleyecekler. Perşembe
ve pazar
günü burada muazzam bir atmosfer olacaktır. Buraya gelecek herkese, televizyon başında bizi izleyeceklere teşekkür ediyorum. İnşallah iki maçımızı kazanır ve diğer gruba avantajlı geçeriz" ifadelerini kullandı. "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ" A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca
ise her maçın ayrı önem taşıdığının altını çizerek, "Tek bir amacımız var; arka arkaya iki maçı da kazanarak grubu 1.
sırada bitirmek. İki maçı da kazanırsak, 4
galibiyete ulaşıyoruz… Belki de ikinci tura başladığımız zaman İspanya'dan
sonra en avantajlı durumda olma ihtimalimiz var. Bu işin ikinci aşaması var ama şu an elimizde 4
galibiyetle bitirme şansı bulunuyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. "Taraftarların coşkusuyla iki maçı da kazanacağız" diyen Sarıca
, "Umut ediyorum burada dolu tribünler önünde oynayacağız. Ankara
seyircisi, her zaman milli takıma destek olmuştur. Ankara'daki
iki maçı da dolu tribünlere oynayacağımıza inanıyorum. Taraftarların coşkusuyla inşallah iki maçı da kazanacağız" diye konuştu. "İZİN VERMEMELİYİZ" Cedi Osman
ise, "2
tane zor karşılaşma oynayacağız. Bir tanesi Ukrayna
. Tecrübeli bir takım ve iyi oyunculara sahip. Bu bizim için aslında en önemli maç. Orada 1
galibiyet almıştık. Galibiyet almalarına izin vermemeliyiz. Sonuçta hem kendi evimizde oynuyoruz hem de Dünya Şampiyonası'na
gitmek adına 2'nci
gruba çıkmak için çok önemli olacak. 2
maç bizim için çok büyük önem taşıyor" görüşünü belirtti. Vuslat AY