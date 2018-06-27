Erkoç: Hedefler için çok çalışacağız

MOTORLU Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED
) ve OTONOMİ Başkanı Aydın Erkoç, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim
leri sonrası bir açıklama yayımlayarak sonuçların ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Erkoç, ''Milletimiz Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde iradesini ortaya koymuştur. Tam olarak bir demokrasi bayramının yaşandığı, 81 milyonun, Türkiye'nin kazandığı bir seçim olmuştur. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilen yeni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyor, yeni hükümeti de şimdiden tebrik ediyoruz. MASFED olarak yeni dönemde de ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için daha çok çalışacağız" dedi.