Kadın girişimci oranı yüzde 8

ANKARA
Ticaret Odası (ATO
) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kadın girişimci oranının yüzde 8 seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, "Yeni iş sahaları oluşturarak kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve ekonomiyi büyütmenin yolu kadın girişimciliğin teşvik edilmesinden geçiyor." ifadesini kullandı. ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Oda Meclisi ve meslek komitelerinin kadın üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, kadın üyelerle sektörlerin sorunları ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kadın girişimci oranının yüzde 8 seviyesinde olduğunu ifade eden Baran, "Yeni iş sahaları oluşturarak kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve ekonomiyi büyütmenin yolu kadın girişimciliğin teşvik edilmesinden geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.