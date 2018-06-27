Ruhsatsız silah operasyonu

ANKARA
'NIN Gölbaşı ilçesinde ruhsatsız silah kullanan şahıslar yakalandı. Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğünde ateş etmek için tüfekleri test eden Y.G ve N.Y isimli şahıslar kullandıkları 2 adet ruhsatsız tüfek, 120 adet dolu fişek ve 7 adet boş fişek ile birlikte yakalanarak Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ayrıca, Şafak Mahallesinde Gölbaşı Emniyeti Asayiş Büro ekipleri tarafından durumundan şüphe edilen bir araçta yapılan aramada E.G. isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız tüfek elde geçirilerek hakkında adli işlem başlatıldı.