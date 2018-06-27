Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ruhsatsız silah operasyonu

Ruhsatsız silah operasyonu

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Ruhsatsız silah operasyonu
'NIN Gölbaşı ilçesinde ruhsatsız silah kullanan şahıslar yakalandı. Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğünde ateş etmek için tüfekleri test eden Y.G ve N.Y isimli şahıslar kullandıkları 2 adet ruhsatsız tüfek, 120 adet dolu fişek ve 7 adet boş fişek ile birlikte yakalanarak Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ayrıca, Şafak Mahallesinde Gölbaşı Emniyeti Asayiş Büro ekipleri tarafından durumundan şüphe edilen bir araçta yapılan aramada E.G. isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız tüfek elde geçirilerek hakkında adli işlem başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ruhsatsız silah operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN