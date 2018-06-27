Teşekkürler cumhurbaşkanım

24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Cumhur İttifakı zaferle ayrıldı. AK Parti
'nin Ankara
'daki 36 milletvekili adayından 15'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderken seçilemeyen isimler ise kendilerine güvenerek listeye koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bu isimlerin en başında hiç kuşkusuz AK Parti Gençlik Kolları'ndan listeye giren isimler geliyor. Seçim startının verilmesiyle sokak sokak gezerek çalışan genç adaylar yaşadıkları seçimin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti. SINAV HAZIRLIĞI BAŞLADI
18 yaşındaki İbrahim Enes Duruay SABAH'a yaptığı açıklamada, "18 yaşında olmama rağmen bana güvendiği için liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Sokakta seçim çalışmaları süresince davamızı anlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek girdiğimiz bütün kapılarda büyük bir teveccüh ile karşılandık. Biz daha genciz… İlerideki siyasi hayatımız için bu seçim güzel bir tecrübe oldu. Ayrıca bize seçim süresince destek veren AK Parti Ankara Gençlik Kolları'na ve Başkanımız Ali Osman Özdemir'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi kendimi derslerime verdim. Cumartesi ve Pazar günü gireceğim YKS'ye hazırlanıyorum" diye konuştu. ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
AK Parti Ankara Milletvekili Adayı ve AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Fevzi Aydın ise, "Bizlere milletvekili listelerinde yer vererek, gençlere, gençlik teşkilatlarına verdiği önemi bir kez daha gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, liderimize şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli yükümlülüğün altından kalkmak ve onun tercihinin ne kadar doğru olduğunu alemi cihana kanıtlamak adına, gecegündüz, soğuk-sıcak demeden seçim bölgelerimize gençlik dinamizmimizi yansıtmaya çalıştık, gönüllere girdik, samimiyetimizi aktardık Elhamdülillah. Bundan sonra ki süreçte de davamız ve doğrularımız uğruna teşkilatımız içerisinde hali hazırda bulunan görevlerimizi ifa etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile yüksek bir teveccüh ile Cumhurbaşkanımızı "Başkan" yapan iradeye, kıymetli halkımıza da şükranlarımı sunuyorum. Vakit yüksek performans ile devam etme vaktidir" ifadelerini kullandı. TECRÜBELER YAŞADIK
Bir diğer AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Dilara Sina Tabak da, "Seçim döneminde dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince yoğun bir çalışma süreci yaşadık. Birçok kişiyle tanıştık, sohbet ettik, kimiyle dertleştik, kimiyle gülüştük. Hiç tanımadığımız insanların gönlüne dokunma imkânımız oldu. Normal yaşamımızda hiç yaşamadığımız ve yaşayamayacağımız tecrübeler yaşadık. Her yaşanmışlık bir tecrübedir. Her tecrübe de kıymetini bilirsen bir kazanımdır. Bu seçimde 25 yaş altı adayların olduğu ilk seçimdi. Bizler de ilk olmanın hem dezavantajını hem de avantajını birlikte yaşadık. Seçim sonrası bize soruyorlar, "Ne oldu seçildin mi?" diye... Bizlerin seçilip seçilmemesi tali bir konudur… Asıl önemli olan; milletimizin son 16 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyüşüne devam etmesi kararlığıdır. Bu gerçeklik tüm şahsi beklenti ve umutlarımızdan çok daha yüce bir kazanımdır..." dedi.