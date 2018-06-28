Ankapark’a ikinci ihale

Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından Atatürk Orman Çiftliği
(AOÇ) arazisi üzerine kurulan ve başkentin yeni turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen ANKAPARK
için bugün yeni bir ihale düzenlenecek. Ankara
Büyükşehir Belediyesi'nin Yenimahalle'deki hizmet binasında 14 Haziran'da gerçekleştirilen ANKAPARK ihalesine teklif veren olmayınca iptal edilmişti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı tarafından ihale 28 Haziran'a ertelenmişti. BİNLERCE OYUNCAK BULUNUYOR
Yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik ANKAPARK alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlenmişti. Yaklaşık yüzde 90 oranında tamamlanan ve açılış için gün sayan ANKAPARK'ın içerisinde binlerce çeşit oyuncak ve oyun alanı bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan ve Resmi Gazete
'de de yayımlanan kararla Atatürk Orman Çiftliği içerisindeki ANKAPARK alanı 29 yıllığına Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmişti. ANKAPARK'la ilgili ikinci ihale bugün yine Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilecek. DİNOZOR ORMANI VAR
AVRUPA'NIN en büyük tema parklarından birisi olacak olan ANKAPARK'ta, bin 217 adet farklı oyuncak bulunuyor. 10 adet çadırdan oluşan tema parkın kapalı alan bölümünde 240 adet dinazordan oluşan Dinozor Ormanı, Uzay, Strateji, Futbol, Uçan Sinema, Dijital Savaşlar ve Oto Robotlar gibi bölümler bulunacak. Tema parkta ayrıca 400 adet son teknoloji atarilerin de bulunacağını alan oluşturuldu. ANKAPARK'ta ayrıca roller coaster gibi aksiyon ve adrenalin sevenler için bölümler de yer alıyor.