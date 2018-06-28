Ankara’dan LGS’de 4 birinci çıktı

BILFEN Ortaokulları'nda başarının tesadüf olmadığı, açıklanan 2018 LGS
(Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarıyla bir kez daha kanıtlandı. Bilfen Ortaokullarından 3 öğrenci Türkiye birinciliğini elde ederek adlarını zirveye yazdırdılar. Bu yıl 8. sınıflarından mezun olan bin 332 öğrencinin gösterdiği başarıyla Bilfen "Kazananların Okulu" olmaya devam ediyor. Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk LGS sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bilfen Okullarında başarı bir gelenektir" dedi. Ankara
'da oturan emekli bilgisayar mühendisi Mustafa ve ev kadını Ayşe Başak çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Olçum, LGS'deki tüm soruları doğru cevapladı. Ankara Zafer Koleji'nde tam burslu olarak eğitim gören Başak, ailesinin ve okulunun kendisine büyük katkı sağladığını söyledi. Sınava hazırlanırken öğretmenlerinin verdiği programı uygulamaya çalıştığını belirten Başak, "Evde düzenli olarak çalışmaya çalıştım. Son haftalara dinlendim ve sınavda soğukkanlı olup bütün soruları yapmaya odaklandım. Hergün olmasa da günlük 1 saate yakın belki daha fazla çalıştım. Liseden sonra güzel bir üniversiteye gidip doktor olmak isterim" dedi.