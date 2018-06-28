Başkent göllerinde balık üretilecek

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi'nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü, "Göl ve Göletlerin Balıklandırılması Projesi" büyük ilgi görüyor. Bu yıl başkentteki göl ve göletlerin balıklandırılması çalışmalarına Mavi Göl'den başlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Antalya
Kepez Üretim Tesisleri'nden alınan 29 bin yavru sazan, başkentteki tüm göl ve göletlere bırakılacak. EKONOMIK KATKI SAĞLAYACAK
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu da proje ile sportif olta balıkçılığını geliştirerek, bölge halkına ekonomik katkı sağlanacağını ifade etti.