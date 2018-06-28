Bürokratik kayıplar ortadan kalkacak

ANKARA
Sanayi Odası (ASO
) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni sistem
le bürokratik süreçlerden kaynaklanan kayıpların ortadan kalkacağına dikkati çekti. Özdebir, ASO'nun haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı ve oluşturacağı hükümeti tebrik ettiğini belirterek, "Ankaralı sanayiciler olarak, ülkemizin başarısı için hükümetimizin her zaman yanındayız. Yeni sistemle hızlı karar alma ve bürokratik süreçlerden kaynaklanan kayıpların ortadan kalkacağı düşünüldüğünde, Türkiye ekonomisine ilişkin yapısal düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için uygun bir yapı ortaya çıkacaktır." diye konuştu. CANLILIĞI KAYBETMEMELI
İç pazar vurgusu yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir ayrıca, "Sanayi kesiminin döviz cinsinden borçluluklarının arttığı düşünüldüğünde, iç pazarımızın canlılığını kaybetmemesi gerekmektedir" ifadesini kullandı.