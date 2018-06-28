Cumhuriyete geçiş Ankara’da kutlandı

Büyükelçı Luigi Mattiolo'nun eşi Stefania Mattiolo'nun ev sahipliğinde Ankara
'daki büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyonda, siyaset, diplomasi, iş, sanat, camiasından pek çok isim bir araya geldi. Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin onur konuğu olarak katıldığı resepsiyonda, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar da bulundu. İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan İtalya
'nın Ankara Büyükelçisi Mattiolo, "Ülkelerimiz, hiçbir ülkenin tek başına savaşamayacağı sorunlarla karşı karşıya. Göç akını, terörle mücadele, ekonomik büyümeyi hızlandırma ihtiyacı, sosyal kalkınma bu problemlerden bazıları. Bu sorunları ortadan kaldırma ihtiyacı, bizi her alanda iş birliğimizi güçlendirmeye itmiştir" dedi. YEMEKLER IKRAM EDILDI
Büyükelçi Mattio, konuşmasını Türkçe "İlginiz için çok teşekkür ederim" ifadeleriyle sonlandırırken, Bakan Zeybekci de büyükelçinin jestine karşılık vererek konuşmasına İtalyanca başladı. Zeybekci, "Bugün bana bir nişan takdim edilecek. Bu önemli nişanı, Türkiye ve İtalya arasındaki yakın ekonomik bağların bir yansıması olarak kabul ediyorum. Bu iş birliğinin bir yansıması olarak ve bunu daha ileri taşımak için, İtalya hükümetine ve büyükelçiye en derin teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. Zeybekci, Türkiye ve Türk halkı adına İtalya Milli gününü kutladı. Resepsiyonda, konuklara İtalya'ya özgü ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.