Eldivendeki kan Eylül’ün çıktı

POLATLI
Uzunbeyli Mahallesi'nde Yağlıkara Ailesi'nin en küçük çocukları 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara
, 7 gün önce oyun oynamak için çıktığı mahallede kayboldu. Bisiklet sürmek için çıktığı evine bir daha dönmeyen Eylül'ü 7 gündür aralıksız şekilde karadan ve havadan arayan ekipler şüpheli komşunun evinde kanlı eldiven buldu. Şüpheli komşu U.K.'nin arabasında da kan izleri ve yıkanmış olan pas pası da incelemeye alan ekipler, anne ve babadan aldığı kan örnekleriyle karşılaştırma yaptı. Yapılan testlerde eldivende bulunan kan örnekleri minik Eylü Yağlıkara'nın de DNA'sı ile örtüştü. U.K. cezaevinde tutuklu bulunuyor. AYNI GÜN GÖRÜŞMÜŞLER
Anne Şerife Yağlıkara, kızının biran önce bulunmasını istedi. Bu arada tutuklanan U.K. ile İbrahim Yağlıkara arasındaki en son görüşmenin Eylül'ün kaybolduğu gün yapıldığı ortaya çıktı. Baba Yağlıkara: İşleri zamanında teslim etmediği için geçen sene U.K.'ye zirai sulama işi vermedim. Onu da bu yıl başka bir arkadaşa verdim. U.K., bu yıl iş istedi vermedim. Cuma günü beni sabah 09.00'da aradı. 'İşi kime verdin?' dedi, 'Başka bir arkadaşa verdim' dedim. 'İyi' dedi, kapattı. Cumadan çıktıktan sonra kızımın kaybolduğunu öğrendim.