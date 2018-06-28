Neferlere şükranlarla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a 1 milyon 767 bin oyun çıktığı Ankara
'da AK Parti
İl Başkanlığı'nda yüzler gülüyor. AK Parti listelerinden seçilen seçilmeyen tüm milletvekili adayları teşkilat mensupları ile bir araya gelerek özverili çalışmaları için teşekkür ediyor. Seçim startının verildiği ilk günden itibaren Ankara'yı adeta karış karış ev ev gezen AK Parti teşkilatları başkentteki 3 milyonun üzerindeki seçmene ulaşarak adeta rekor kırdı. İLK DURAK NALLIHAN
26. Dönem Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ile AK Parti'nin 27. Dönem Milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Hacı Turan, AK Parti Ankara Gençlik Kolları ile bir araya geldi. Nevzat Ceylan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ankara da AK Gençler ile birlikte olduk. Seçimlerde gösterdikleri olağanüstü gayret ve fedakarlıklarından dolayı gençlerimize şükranlarımızı sunduk" dedi. Teşkilat mensupları ile buluşan Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ise, "Seçim kampanyamız boyunca bizleri yalnız bırakmayan, gece gündüz fedakarca çalışan arkadaşlarımıza, gayret ve emeklerinden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" ifadelerini kullandı. Ankara Milletvekili seçilen Asuman Erdoğan ise ilk ilçe ziyaretini başkentin en uzak ilçesi olan Nallıhan'dan yaparak vatandaşlarla buluştu. 115 BİN ESNAF ZİYARETİ
SABAH Ankara'ya konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, " Teşkilat olarak çalışmalarımızı ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yürüttük. Teşkilatımız hiç durmadan bir seçim kampanyasında ne yapılması gerekiyorsa eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Başkentteki seçmenlerin yaklaşık yüzde 95'ine ulaşarak önemli bir işe de imza attık. Teşkilatımız bu süreçte tam 301 bin 282 ev ziyareti ve 115 bin esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Teşkilatımızın tüm neferlerine gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.