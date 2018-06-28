Tüfenkci hasat şenliğinde

GÜMRÜK
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Polatlı Ticaret Borsası'nda yaptığı konuşmada "Siz 24 Haziran
'da tercihlerinizi yaptınız, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar iş başına getirdiniz. Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin ilk uygulayıcısı Cumhurbaşkanına kaptanlığı verdiniz" ifadelerini kullandı. Polatlı Ticaret Borsası'nda düzenlenen hasat şenliği programında konuşan Bakan Tüfenkci "Bugüne kadar 129 şirkete kuruluş izni verdik. 48 tanesinin lisanslı depoculuk alanında faaliyete geçmesini sağladık. 129 şirket faaliyete geçtiğinde toplam lisanslı depo kapasitemiz 10 milyon tonu aşacak. Lisanslı depolara ciddi destekler verdik. Özellikle depo kiralarını üreticiler ve birlikler tarafından getirildiğinde bugüne kadar yarısını veriyorduk, artık tamamını vereceğiz" şeklinde konuştu. Bakan Tüfenkci yeni hükümet modeliyle birlikte bakanlıkların yeniden yapılandırılacağını belirterek, "Siz 24 Haziran'da tercihlerinizi yaptınız, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar iş başına getirdiniz. Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin ilk uygulayıcısı Cumhurbaşkanına kaptanlığı verdiniz. Yeni modelle beraber banlıklar da yapılanıyor. Böylelikle Tarım Bakanlığı
'nın da yeniden yapılandığını göreceksiniz. Teşvikleri sadeleştireceğiz. 10 kalemden 3-4 kaleme indireceğiz. Böylece verdiğimiz teşvik direkt size gitsin. Hükümet olarak hem borsaların gelişmesi hem üretimin artırılması noktasında her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. TEK DÜĞMEYLE GÖRÜLECEK
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ise ürün ihtisas borsasının hayata geçirildiğini ifade ederken, "Ticaret Borsalarında, yeni bir tescil yazılımı hazırlıyoruz. Bunu tüm borsalara ücretsiz vereceğiz. Bu program sayesinde, tescile gelen üyemiz, bütün işlerini buradan yapmış olacak. Tescile geldiğinde, stopaj ve SGK borcu olup olmadığı, tek düğmeyle görülecek" diye konuştu.