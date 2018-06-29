42 hırsızlığa 3 tutuklama

ANKARA
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mart ve mayıs aylarında Etimesgut, Pursaklar, Keçiören ve Mamak ilçelerinde otodan hırsızlık ve oto hırsızlığı olaylarına ilişkin güvenlik kameralarını incelemeye alarak hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, inceleme sonrasında başlattıkları operasyonda 42 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 kişiyi ve bu kişilerin çaldığı malzemeleri satın aldıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 3'ü mahkemece tutuklandı.