Ankapark’ta ihale iptal

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği
(AOÇ) arazisi üzerine kurulan ve başkentin yeni turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen ANKAPARK
için bugün yeni bir ihale düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Yenimahalle'deki hizmet binasında 14 Haziran'da gerçekleştirilen ANKAPARK ihalesine teklif veren olmayınca iptal edilmişti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı tarafından ihale 28 Haziran'a ertelenmişti. EVRAKTA EKSİK BULUNUYOR
Yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik ANKAPARK alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlenmişti. Dün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Yenimahalle'deki hizmet binasında gerçekleşen ikinci ihaleye tek firma katıldı. Saat 14.00'da yapılan ihale firmanın dosyasındaki eksiklikler nedeniyle iptal edildi. İhalenin ikinci defa iptal edilmesinin ardından yeni ihale tarihi Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek.