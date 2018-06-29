Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > “Hayasızca akına gövdesini siper etti”

“Hayasızca akına gövdesini siper etti”

Giriş Tarihi: 29.6.2018
“Hayasızca akına gövdesini siper etti”
'da darbecilerin hedef noktası haline gelen Özel Harekat Daire Başkanlığı ve 'ın yer aldığı Gölbaşı'nda, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında ''15 Temmuz Demokrasi ve '' toplantısı yapıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay "Gazi Gölbaşımız' 15 Temmuz günü hain darbecilere karşı verdiği mücadele ile o gece kilit bir rol oynamıştır. 'Hayasızca akına' gövdesini siper etmiş, şehitler ve gaziler vermiştir. 15 Temmuz'un kahraman gazilerine şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Hayasızca akına gövdesini siper etti”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN