“Hayasızca akına gövdesini siper etti”

15 Temmuz
'da darbecilerin hedef noktası haline gelen Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Türksat
'ın yer aldığı Gölbaşı'nda, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
'' toplantısı yapıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay "Gazi Gölbaşımız' 15 Temmuz günü hain darbecilere karşı verdiği mücadele ile o gece kilit bir rol oynamıştır. 'Hayasızca akına' gövdesini siper etmiş, şehitler ve gaziler vermiştir. 15 Temmuz'un kahraman gazilerine şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.