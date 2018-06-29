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ına başvuru sürüyor

Giriş Tarihi: 29.6.2018
İmar barışına başvuru sürüyor
İMAR mevzuatına veya ruhsata aykırı yapıları kapsayan yasa gereği, mevzuata aykırı olarak yapılan yapılara yapı kayıt belgesi vermek suretiyle imar sorunları çözülüyor. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar ı kapsamına giriyor. Belirtilen tarihten önce yapılan yapılara ilişkin olarak yapı sahipleri önce Pursaklar Belediyesi'nden arsa veya arazinin vergi değerini belirleyip e-devlet sistemi üzerinden son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Ayrıca bu yapılara ilişkin para cezası ve yıkım kararı mevcut ise Yapı Kayıt Belgesi alınması halinde hem para cezası hem de yıkım kararı iptal ediliyor. Bu haktan yararlanmak isteyen ve yasada belirtilen şartları taşıyan mülk sahipleri Pursaklar Belediyesi'ne başvurabilecek.
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İmar barışına başvuru sürüyor
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