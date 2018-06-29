Rögar hırsızları ASKI takibinde

BUGÜN NELER OLDU

ASKİ, başkentin cadde ve sokaklarında bulunan rögar kapakları ile yağmur suyu ızgaralarını çalarak, hurda niyetine satan hırsızları sıkı takibe aldı. Hırsızlık olaylarını kameralar aracılığıyla tespit ederek, şüphelileri suçüstü yakalayan ekipler, son dönemde etkin mücadele örneği sergiliyor. ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, ASKİ tarafından alınan tüm önlemlere karşın her yıl binlerce kanalizasyon baca kapaklarının (rögar) ve yağmur suyu ızgaralarının çalınarak satıldığını söyledi. Kanalizasyon baca kapakları ile yağmur suyu ızgaralarının yerlerinden çıkarılmasıyla ASKİ'nin maddi kayba uğradığını da vurgulayan Kınacı, geçtiğimiz günlerde bu hırsızlık olayına karışan bir kişinin yargılandığı davada 2 yılı aşan hapis cezası aldığını belirtti.