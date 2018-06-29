Sihir ellere plaket

KEÇİÖREN Belediyesi Sihirli Eller Atölyesi, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu'nun ev sahipliğinde düzenlenen PM Summit Ankara 2018 Proje Yönetimi Zirvesi'nde plaketle ödüllendirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ev sahipliğinde düzenlenen PM Summit Ankara 2018 Proje Yönetimi Zirvesi proje yönetim profesyonellerin yanı sıra proje yönetiminin değerini bilen, anlayan, hisseden tüm paydaşları bir araya getirdi. Zirve kapsamında "Projeni Dünya ile Paylaş" proje yarışmasında Sihirli Eller Atölyeleri
projesine plaket verildi.