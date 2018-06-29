Yürüteç alınsın Miraç yürüsün

Doğum esnasında beyninde sıvı birikmesinden kaynaklı fonksiyon kaybı yaşayan serebral palsi hastası Miraç
Kırık (3), konuşamıyor ve yürüyemiyor… Gözleri ve kulaklarında yüzde 90 engeli bulunan minik Miraç'ın ilerde kimseye bağımlı olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve yürüyebilmesi için boyunluklu, tekerlekli ayak sehpası gerekiyor. Yurt dışında satılan ve fiyatı 14 bin lira olan sehpayı alacak gücü bulunmayan aile, "Asgari ücretle taşeron olarak çalışıyoruz, kendimiz için bir çöp bile istemiyoruz. Miraç için o sehpayı almamıza yardım edin" çağrısında bulundu. KUCAĞIMDA TAŞIYAMAM
Çubuk Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan 18 yıllık evli Gül (30) ile Ercan(40) Kırık çiftinin 3 evladından en küçüğü olan Miraç serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi. Engelli bir çocuğa sahip olmanın ne kadar zor olduğunu ifade eden anne Gül Kırık, "Miraç doğduğu günden beri haftada 5-6 kez hastaneye gidiyoruz, Miraç sürekli ateşleniyor. Yemek borusunda delik olduğu için yedikleri ciğerine kaçıyor ve yediklerini sürekli kusuyor. Ayaklı yürüteç makinesi alınırsa evladım dik durabilir, yürüyebilir. Bu makine fizik tedavi işlevi yapıyor. Çocuğum dışarıya çıktığında mutlu oluyor. İleride daha da kilo alacak. O zaman ben onu sürekli kucağımda taşıyamam. Yürüteci alınırsa yürümeyi öğrenir ve oğlumla birlikte ben de sokağa çıkarım" dedi. HAMALLIK YAPIYORUM EVLADIM İYİLEŞSİN
EVLADININ ihtiyaçlarına yetişebilmek için ek iş olarak hamallık yaptığını belirten baba Kırık ise, "Miraç'la birlikte 3 çocuğum var ve hepsinin ihtiyaçlarına yetişemiyorum. Devletimiz sağ olsun birçok ilacını, mamasını ve bezini karşılıyor ve daha yeni engelli maaşı almaya başladık. Medikal ürünleri çok pahalı ve Miraç için 6 ayda bir 500 liraya özel ayakkabı yaptırıyoruz. Neredeyse hastaneye gitmediğimiz gün yok. Günlerimiz sürekli hastanelerde geçiyor. Evladımızın hatırına kapılarda yatarız, aç da kalırız ama yeter ki evladımız iyileşsin" ifadelerini kullandı.