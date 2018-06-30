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Alper Önal Kampa katıldı

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Alper Önal Kampa katıldı
SPOR hazırlıklarına dün başlayan MKE Ankaragücü, çalışmalarını yaptığı antrenman ile devam ettirdi. Kamp programının ilk etabını 'da geçiren MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yönetiminde üçüncü antrenmanını yaptı. Düz koşu ile antrenmana başlayan sarı-lacivertliler, açma germe yaptıktan sonra dar alanda tek pas çalışması yaptı. Güç ve kuuvet odaklı geçen antrenmanın son bölümünde ter koşusu yapıldı. Öte yandan yeni transfer Alper Önal takımla birlikte çalışmalara başladı.
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Alper Önal Kampa katıldı
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