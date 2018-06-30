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Ayakkabının uzmanları

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Ayakkabının uzmanları
Üniversitesi Beypazarı MYO Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı öğrencileri, ayakkabı konusundaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 2 yıllık programda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi de alabilen öğrenciler, çalışmalarını okulun yanı sıra pratiğe dökmek için 45 iş günü zorunlu staj da yapıyor. Öğrenciler eğitimleri kapsamında, elde ve bilgisayarda kalıp, taban, ökçe, aksesuar ve sayası ile ayakkabının tasarlanması, geliştirilmesi, model profili ve şablonlarının çıkartılması, kesim, dikim ve montaj işlemleri sonucunda prototip oluşturarak tasarımlarını üretime dönüştürüyor.

AYAKKABIYA DAİR HER ŞEY
Öğrenciler, ayakkabı üretimi dışında yan sanayi üretimi yapan işletmelerin tasarım ve model stüdyoları, AR-GE ofisleri ve üretim atölyelerinde, ayakkabı tasarım ve üretimi eğitimi veren örgün, yaygın ve yükseköğretim kurumlarında, ayakkabı üretimi yapan kamu kurumlarında da istihdam edilebiliyor. Ayrıca kendi tasarım ve model ofislerini kurup üretim atölyelerini açabiliyorlar. Ayakkabı sanayisinde önemli rol oynayan öğrenciler, eğitimleri kapsamında şık bir defile ile ürünlerini sergiledi.
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