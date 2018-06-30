Başkentte milli şölen

BAŞKENTLILERIN yoğun ilgi gösterdiği maçta karşılaşmaya Ukrayna, Kravtsov'un sayılarıyla başlarken, Türkiye, ilk basketini Cedi Osman
ile buldu. Konuk ekip, Kravtsov ile skor bulmaya devam ederken, milliler, rakibine Wilbekin ve Doğuş Balbay ile karşılık verdi ve 5. dakika 10-10 eşitlikle geçildi. Hücum organizasyonlarında aksayan Türkiye, savunmasında da Gladyr'yi durdurmakta zorlanınca, Ukrayna farkı 13 sayıya çıkardı ve ilk çeyreği 28-15 üstün bitirdi. İkinci periyoda A Milli Basketbol
Takımı soyunma odasına 51-40 önde gitti. Türkiye, 3. çeyrekte de kontrolü elinde tutan taraf oldu. A milliler 36. dakikada farkı 22 sayıya çıkardı. Kalan sürede rakibinin farkı kapatma çabalarını sonuçsuz bırakan Türkiye, karşılaşmadan 80-66 galip ayrıldı. ENDER ARSLAN'A PLAKET
Karşılaşma öncesinde milli takımı bırakan Ender Arslan'a plaket verildi. Milli takım formasını ilk kez 1993 yılında giyen 35 yaşındaki Ender'e plaketini, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte izledi.