Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Kızılcahamam’ın yıldızı Azra oldu

Kızılcahamam’ın yıldızı Azra oldu

Çağatay Ortaokulu öğrencisi , Liselere Geçiş Sınavı’nda () Kızılcahamam’dan sınava katılan 218 öğrenci arasından en yüksek puanı alarak Kızılcahamam birincisi oldu

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Kızılcahamam’ın yıldızı Azra oldu
Türkıye genelinde 'ye giren 990 bin öğrenci arasında ise ilk bine giren , Milli Eğitim Müdürü tarafından altın ile ödüllendirildi. Kızılcahamam İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın kızı olan Azra Yıldız, sınava hazırlanış sürecini, "Kendimde eksiklik hissettiğim konular üzerinde durdum bu konuları da not alarak çalıştım, konuları tamamladıklarımı işaretleyerek eksiklerimi tamamlamış oldum, sınavdaki başarım eksiklerimin üzerine çalışmam ve bilemediğim yerleri sorarak öğrenmem ve düzenli çalışmamdan dolayı başarılı oldum" dedi. İlçe Kaymakamı Yıldız, makamında ağırladığı LGS Kızılcahamam birincisi olan ve aynı zamanda kızı olan Azra Yıldız'ı tebrik ederek, "Başta ilçemizin başarılı bir öğrencisi olmasından ve kızım olarak ailesinin gurur kaynağı olduğu için tebrik ediyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızılcahamam’ın yıldızı Azra oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN