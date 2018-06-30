Komutan köyde kaldı

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara
'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD
ekibi sevk edildi. Ancak 7 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı. Ekipler dün de evin yaklaşık 5 kilometre ötesindeki boş arazide arama kurtarma köpeklerinin yardımıyla genel bir tarama yaptı. Bir ize ulaşamayan ekiplerin gece saatlerinde de çalışmalara devam ettiği öğrenildi. GÖREVE DEVAM EDECEK
Tunceli'ye tayini çıkan Polatlı Jandarma Komutanı Binbaşı Aydın Bacak'ın, ilçeye bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde Eylül Yağlıkara'nın 8 gün önce kaybolması olayı tamamen aydınlatılana kadar görevine devam edeceği belirtildi. Arama çalışmalarında görevli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bacak'ın mayıs ayı atamalarında Tunceli Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na tayini çıktı. Dün itibarıyla bulunduğu görevinden ayrılması gereken Bacak'ın görev süresi, konunun hassasiyeti nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı tarafından uzatıldı. Buna göre Binbaşı Bacak, olay tamamen aydınlatılana kadar Polatlı'daki görevine devam edecek.