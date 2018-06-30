Kraliçeye yaş günü

İngiltere'nin Ankara
Büyükelçisi Dominick Chilcott, Büyük Britanya
Kraliçesi II. Elizabeth'in 92. yaş günü
dolayısıyla resepsiyon tertipledi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen programa Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, askeri ve diplomatik temsilcilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda Britanyalı kadınların ilk oy kullanma hakkını kazanışının 100. yılı dolayısıyla hem Britanyalı hem de Türk kadınların başarıları anıldı. Kral 8. Edward ile Kraliçe II. Elizabeth'in Türkiye'ye yaptığı ziyaretleri gösteren fotoğraf sergisi de açıldı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, yaptığı konuşmada Türk-İngiliz ilişkilerinin güçlülüğüne vurgu yaparak, "Yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan derin bir ilişkiye sahibiz. Bu güçlü ilişkimizi daha da geliştirmek ve derinleştirmekte kararlıyız. İngiltere'nin başarısız sonuçlanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gösterdiği dayanışmayı asla unutmayacağız. Bu, gerçek dostluğun ve Türkiye'nin o süreçte ne yaşadığı konusundaki anlayışın bir göstergesiydi" ifadelerini kullandı. Dünyanın korumacı eğilimlerle karşı karşıya olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye ve İngiltere'nin açık, kurala dayalı ve çok taraflı bir ticaret sisteminden yana olduğunu vurguladı. ZAFERI KUTLUYORUM
İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecinden geçtiğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zaferinden ötürü kutluyorum. Pazartesi günü Başbakan Theresay May, Erdoğan'a telefon etti ve kendisiyle çalışmalara devam etme arzusunu iletti" ifadelerini kullandı. Gelecek yıl İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılacağını hatırlatan Chilcott, "Birleşik Krallık ve Türkiye, belki de bölgemizdeki en önemli örgüt olan bu birliğin iki yakasındaki iki