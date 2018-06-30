Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sınava gidene otobüs ücretsiz

Sınava gidene otobüs ücretsiz

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Sınava gidene otobüs ücretsiz
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bugün ve yarın yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adaylarının belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı. Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek adayların EGO otobüsleri ile Ankaray ve 'dan ücretsiz yararlanacaklarını ifade eden Başkan Tuna, "Başkent'te toplu taşıma araçlarımızı kullanarak sınava gireceği adrese gitmek isteyen üniversite adaylarımız sınava giriş belgesini göstererek, ücretsiz seyahat edebilecekler" dedi. Özellikle öğrencilerden gelen yoğun taleplerin ardından böyle bir kararı aldıklarını belirten Başkan Tuna, "Sınavına girecek tüm adaylarımıza başarı dileklerimi iletiyorum. Emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınava gidene otobüs ücretsiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN