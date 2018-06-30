Sınava gidene otobüs ücretsiz

ANKARA
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bugün ve yarın yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adaylarının belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı. Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek adayların EGO otobüsleri ile Ankaray ve Metro
'dan ücretsiz yararlanacaklarını ifade eden Başkan Tuna, "Başkent'te toplu taşıma araçlarımızı kullanarak sınava gireceği adrese gitmek isteyen üniversite adaylarımız sınava giriş belgesini göstererek, ücretsiz seyahat edebilecekler" dedi. Özellikle öğrencilerden gelen yoğun taleplerin ardından böyle bir kararı aldıklarını belirten Başkan Tuna, "Sınavına girecek tüm adaylarımıza başarı dileklerimi iletiyorum. Emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum" dedi.