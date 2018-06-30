Tarım işçilerine örnek yerleşke

Polatlı ilçesinde Sarıoba Mevsimlik Tarım İşçileri Yerleşkesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ankara
Valisi Ercan Topaca katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ankara Valiliği iş birliğinde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Sarıeroğlu, Ankara'nın en fazla tarım işçisinin bulunduğu şehir olduğunu kaydedip, bakan olarak göreve geldiğinde ilk ziyaretini mevsimlik tarım işçilerine yaptığını belirtti. Sarıeroğlu, o zaman gerçekleştirdiği ziyarette mevsimlik tarım işçilerinin koşulların uygun olmadığını gördüklerini ve bu nedenle talep ve ihtiyaçlara göre bu yerleşkenin inşa edildiğini vurgulayarak, "81 milyon vatandaşımızın işçisinden emeklisine, çiftçisinden esnafına, işverenine, kamu çalışanına hayatına dokunacak, bugüne kadar yapmış olduğumuz devrim niteliğindeki düzenlemeleri yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. PİLOT OLACAK
Bu yerleşkenin pilot model olarak önemini dile getiren Bakan Sarıeroğlu, tesisin çocuklara yönelik eğitim ve sosyal donatı alanları ve 200 çadırla hizmet vereceğini belirterek, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu pilot uygulamayı gönderdiğimiz ödeneklerle mevsimlik tarım işçilerimizin en yoğun şekilde çalıştığı illerimizde yaygınlaştıracağız. Bizim için ilk uygulama örneğiydi. İkincisinin de geçen hafta ödeneği gitti. Adana Karataş'ta ve Şanlıurfa
'da işçilerimizin yoğun yaşadığı bölgede bu sene inşa edeceğiz. Ordu, Eskişehir
, Bursa
, Sakarya, Düzce
önümüzdeki dönemde bu alanda çalışma yapacağımız diğer illerimiz olacak. Ailelerimizden kesinlikle şunun sözünü almak istiyorum, kesinlikle altını çizerek söylüyorum, çocuk işçiliğine kesinlikle toleransımız yok. Kimsenin gözünün yaşına da bakmayız. Çocuklarımızın yeri tarla değil. Hepsi için parklar, eğitim alanları yaptık. Milli Eğitim Bakanlığımızdan, Aile Bakanlığımızdan haftalık uzmanlarımız gelecekler. Doktorlarımız her hafta gelecekler, çocuklarımızın, ailelerimizin durumlarıyla ilgili. Biz çocuklarımızın üzerine bu kadar devlet, hükümet ve ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak titrerken sizlerin de bu konuda bizlere yardımcı olmanızı özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.