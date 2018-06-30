Teşekkürler Kahramankazan

ESNAF ve vatandaşları ziyaret eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, desteklerinden dolayı kendilerine şükranlarını sundu. Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretlerden dolayı Ertürk'e duydukları mutluluğu dile getirdi. Ertürk, ziyaretler sırasında, ne kadar doğru bir tercih yaptıklarını anlatırken, Kahramankazan'da çıkan oy oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olmasının da ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Ertürk, 2004 yılından bu yana belediye başkanlığı yaptığı ilçede vatandaşlarla sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman bir arada olduklarını söyledi. Kendilerine oy vermeyenler de dahil olmak üzere tüm ilçe halkıyla her zaman kucaklaştıklarını ve gönül kazanmaya devam ettiklerini ifade eden Ertürk, "Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şımarmıyoruz, gönüller kazanıyoruz. Güçlü Türkiye için, güçlü istikrar için her seçimde olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımıza ve bizlere desteklerini veren esnafımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.