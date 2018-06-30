Yeniçeriler sezonu açtı

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı. Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan sezonun ilk antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü. Osmanlıspor'da teknik direktörlük görevine ikinci kez getirilen Akçay, antrenman öncesi oyuncularına yeni sezona ilişkin başarılar diledikten sonra kamp programı hakkında bilgi verdi. Başkent temsilcisi, antrenmana ısınma ve koordinasyona yönelik oyunla başladı. "Core" çalışmasıyla süren idman, saha içerisinde kurulan istasyonlarda yapılan koşuyla son buldu. Mor-sarılı ekip, 1 Temmuz'da Bolu
'da kampa girecek.