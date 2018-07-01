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175 bekçi yemin etti

Giriş Tarihi: 1.7.2018
175 bekçi yemin etti
ANKARA'DA mahalle aralarında görev yapacak olan gece bekçileri diplomalarını alarak yemin etti. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 175 gece bekçisi, Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda yemin ederek görevlerine başladı. Törene, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, emniyet mensupları ve bekçi yakınları katıldı. Şehrin dört bir yanında, sabah saatlerine kadar görev yapacak bekçiler, özellikle asayiş olaylarıyla mücadele edecek. Her mahallede en az iki kişi olmak üzere devriye atacak olan bekçiler, Özel Harekat polislerince eğitildi. Göreve başlamaya hak kazanan bekçiler, şerefli bir mesleği hakkıyla yapacaklarını belirtti.
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175 bekçi yemin etti
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