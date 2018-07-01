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Av bayisine silah operasyonu

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Av bayisine silah operasyonu
ANKARA'DA ruhsatsız silah satışı yaptığı belirlenen bir av bayisine operasyon düzenlendi. Altındağ İlçesi Çankırı Caddesi'ndeki bir av bayisinde ruhsatsız uzun namlulu silah satıldığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bağlı Yunus timleri harekete geçti. Av bayisine düzenlenen operasyonda, 58 pompalı ve av tüfeği tabir edilen uzun namlulu silah, 239 çeşitli çap ve ebatta mermi ve 11 satışı yasak av tüfeği aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan dükkan sahibi R.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekipleri, bu bayiden ruhsatsız silah alan kişileri araştırıyor. Ülke genelinde gerçekleşen son yıllarda yaralama ve cinayet olaylarında çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve pompalı tüfek kullanılmıştı.
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Av bayisine silah operasyonu
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