Aziz Sancar neden çıkmasın?

Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesinden mezun olan tabipler ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu (SMYO) mezunları diplomalarını aldı. Gülhane Tıp Fakültesi Şehit Tabip Üsteğmen Halil Akçiçek Salonu'nda düzenlenen diploma törenine, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Komutanı Prof. Tabip Tuğgeneral Ufuk Demirkılıç, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile aileleri katıldı. Öğrencilerden mesleki hedeflerini her zaman yüksek tutmalarını isteyen Erdöl, "Öğrencilerimizden beklentim; Gülhaneden neden bir Aziz Sancar çıkmasın? Çıtayı biraz yüksek tutacaksınız. Bizim buradan ayrılıp gitmekle işimiz bitmedi. Her an burası sizin eviniz. Buraya her an bilgi değiş tokuşu yapmak için gelebilirsiniz. Gülhanenin ve Sağlık Bilimlerinin kapısı size her zaman açık olacaktır" diye konuştu.