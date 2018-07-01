Biri ablasıyla, biri annesiyle sınava girdi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversiteye giriş sınavı YKS kapsamında üniversite adayları dün ilk olarak TYT'de ter döktü. Adaylardan bir anne-kız ve bir abla-kardeş sınav heyecanını birlikte yaşadı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde annesi ile aynı binada sınava giren Özge Ece Çiftçi, geçen sene de teyzesiyle aynı yerde sınava girdiğini belirterek, bu sene de annesiyle aynı katta sınava gireceklerini ifade etti. Şu an zaten bir üniversitede okuduğunu söyleyen Çiftçi, "Geçen sene çok stresliydim bir beklentim olduğu için. Bu sene, 'aynı yerde girer miyiz' diye düşündük, deneyelim dedik. Heyecanlı değilim, annem benden daha heyecanlı" dedi.Birlikte sınava girmenin nasıl bir duygu olduğu sorusuna ise Ece Çiftçi, "Biz zaten her şeyi beraber yapıyoruz. Yaşlarımız yakın, arkadaş gibiyiz" diye karşılık verdi. Çiftçi, annesinin sınavda kendisini geçeceğini söyledi. Özge Ece Çiftçi'nin annesi Özlem Çiftçi ise, "Geçen yıl teyzesiyle aynı yerde sınava girmişti, bu sene de benimle giriyor. Tesadüf oluyor bu herhalde" ifadelerini kullandı. Sınava ablasıyla aynı binada giren Ömer Baklacıoğlu ise, "Mühendislik fakültesinde okuyorum. Kendi girdiğim seneden daha rahatım açıkçası. Üzerimde bir stres yok, titrerdim o sene. Ablama 'sınava gireyim' dedim, o da 'tamam, ben de gireyim' dedi. Öylece girmeye kadar verdik" dedi. Ömer Baklacıoğlu'nun ablası Gülhan da, "Ben de kendimi bir deneyeyim dedim. Beni geçerse ne olacak bilemiyorum" diye konuştu.