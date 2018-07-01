Eylül’den ne istedin?

Polatlı'da 22 Haziran'dan beridir kayıp olan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine babasının mısır tarlasında ulaşıldı. Umutla evlatlarından gelecek güzel haberi bekleyen Yağlıkara ailesi cesedin bulunduğu yeri öğrenince bir kez daha yıkıldı. Köy çobanının ifadesi ve cinayet zanlısının arabasının tekerinin izini süren jandarma ekipleri minik Eylül'ün cansız bedenini babasının tarlasındaki Uğur K.'nın diktiği elektrik direğinin altında buldu. Kederli aile sakinleri acılı haberi duyunca sinir krizi geçirdi. Anne Şerife Yağlıkara, "Nasıl kıydın benim kınalı kuzuma yüreğimizi yaktın yüreğin yansın" dedi. Ekipler Eylül'ü katleden zanlıya yardım ve yataklık yapanları da ortaya çıkaracak. DİREĞİN DİBİNE GÖMMÜŞ
Polatlı Uzunbeyli Mahallesinde 22 Haziran Cuma günü kuzeni Boran ile bisiklet sürmek için dışarı çıkan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'dan haber alamayan ailesi çocuklarını aramaya koyuldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, minik Eylül'ü bulabilmek için adeta seferber oldu. Olayla bizzat ilgilenen Ankara
Valisi Ercan Topaca günlerce süren arama çalışmalarını yerinde takip etti. Köyde aranmayan ev, bakılmadık nokta bırakılmadı. 29 Haziran'da köyün çobanının jandarmaya verdiği ifadede cinayet zanlısı Uğur K.'nın olay günü saat 14.30 civarında kayıp kız Eylül'ün babasının tarlasının kenarında gördüğünü söylemesi jandarmayı harekete geçirdi. Hassas burunlu köpeklerin de katıldığı arama çalışmasında minik Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında babası İbrahim Yağlıkara'nın mısır tarlasındaki elektrik direğinin altında gömülü bulundu. KIZIM SANA NE YAPTI?
Komşu olarak bildikleri, her gün evlerine girip çıkan ve Eylül kaybolduğunda arama çalışmalarına katılan cinayet zanlısı 3 çocuk babası Uğur K.'nın kızını neden vahşice katlettiğini merak eden acılı anne Şerife Yağlıkara, "Küçücüktü yavrum... Sana ne zararı dokundu, 'amca' diyordu sana, biz ne kötülük ettik sana. Niye kıydın kızımın canına... Beni öldürseydin ya niye aldın zeytin gözlü kızımı? Umutla bekledim yavrumu, koşarak gelecekti, yaktılar ciğerimi" diyerek ağıtlar yaktı. Kızının cesedi tarlasından çıkan baba Yağlıkara, "Yüreğimizi yakanların da aynı şekilde yüreği yansın... Kolumuz kanadımız kırıldı, cani ve caniler en ağır cezayı alsın" dedi. GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Eylül'ün minik bedeninin bulunmasının ardından olay yerine gelerek inceleme yapan Vali Topaca, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Topaca, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen U.K.'nin tutuklu bulunduğunu, sorgulamasının sürdüğünü, fakat henüz suçunu itiraf etmediğini söyledi. Topaca, daha sonra Eylül'ün acılı ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Eylül Yağlıkara, Bursa'da yaşayan ve tatil için memleketleri Polatlı'ya gelen İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğüydü. Katledilen minik Eylül'ün cenazesi dün toprağa verildi. CENAZEDE 'İDAM' SLOGANLARI ATILDI
Küçüklükten bu yana Yağlıkara ailesinin sofrasından yiyip içen cinayet zanlısı Uğur K.'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Cenazede 'İdam istiyoruz' diyen köylüler 'Küçücük yavruya nasıl kıydın cani katil' diye feryat etti.
Cenazede konuşan Ankara Valisi Ercan Topaca, "Eylül yavrumuza rahmet diliyor anne babasına başsağlığı diliyorum. Suçsuz günahsız yavrumuzu kaybettik, hepimizin canı yanıyor, içten içe ağlıyoruz" dedi.