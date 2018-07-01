Ezgi’nin tedavisi Ankara’da başladı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yardım elini uzattığı Ezgi Koca'nın tedavi süreci başladı. Protez takılmaya uygun hale gelmesi için Özel Çankaya Hastanesi'nde ilk ameliyatını olan Ezgi'yi ailesi operasyona dualarla uğurladı. Başarılı geçen 5 saatlik operasyonunun ardından odasına alınan Ezgi'nin ilk ziyaretçisi Fatma Şahin oldu. Ezgi'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, yanında getirdiği hediyeyi de küçük kıza verdi. Koca ailesine de acil şifalar dileyen ve her zaman yanlarında olacaklarını vurgulayan Şahin, kendisini Ezgi'nin ikinci annesi olarak gördüğünü belirtti. Baba Etem Koca, kızının senelerdir yaşadığı zorluğun kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek "9 yaşında tedavi olmasının uygun olacağı söylenmişti. Başkanımızın desteği de tam zamanında geldi. Hayallerimiz de bu şekilde bir tedavi yoktu. Herkese çok teşekkür ederim." dedi. Ezgi'nin eylül ayında okula yürüyerek gideceğini öğrendiğini, bunun kendisini çok duygulandırdığını Fatma Şahin, "Bir belediye başkanı, bir anne ve bir kadın olarak bu anı yaşadığım için çok mutluyum." dedi.