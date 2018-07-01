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Haydi milli maça

A Milli Erkek Basketbol Takımı bugün ’da İsveç ile karşılaşacak

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Haydi Ankara milli maça
A MILLI Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki 6. ve son maçında bugün 'da İsveç ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Gruptaki diğer maçta aynı gün Ukrayna ile Letonya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mücadele edecek. Son maçlar öncesinde Türkiye, Ukrayna ve Letonya, üçer galibiyet ve sekizer puanla grupta ilk 3 sırada yer alarak, üst tura yükselmeyi garantiledi.

İDDİASI BULUNMUYOR
Tek galibiyetini sahasında Türkiye karşısında alan 6 puanlı İsveç'in ise son maçlar öncesinde iddiası bulunmuyor. Seyircisi önündeki maça averajla lider başlayacak Türkiye, üst tur grubuna 4 galibiyetle çıkmanın hesabını yapıyor. Elemelerde ilk turda gruplarında ilk 3'e giren ekipler, altışar takımın yer alacağı ikinci tur gruplarına yükselecek. İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek takımlar da Çin'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde edecek.
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Haydi Ankara milli maça
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