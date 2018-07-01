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İlk ziyaret memlekete

Giriş Tarihi: 1.7.2018
İlk ziyaret memlekete
24 HAZIRAN'DA yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri'nden sonra Bölge Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam'a geldi. Halk ile selamlaşan İşler, Belediye Başkanı Muhittin Güney'i makamında ziyaret etti. Başkan Güney, tekrar milletvekili seçilen hemşerisi İşler'e ilk ziyaretini Kızılcahamam'a yaptığı için çok teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. İşler, Kızılcahamam ziyaretinde yeni hizmete giren Kızılcahamam Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hastane yönetimine ve Kızılcahamam'a hayırlı olmasını diledi.
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İlk ziyaret memlekete
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