Kahramankazan’a Avrupa diploması

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şimdiye kadar Avrupa demokrasi haftaları kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında üst üste iki kez "12 Yıldız Şehri" unvanına layık görüldüklerini belirterek, "Bugün çok mutlu bir gün. Avrupa Diploması ödülüne layık görülen ilçelerden bir tanesi Kahramankazan. Bu bizim için büyük bir onur, büyük bir gurur. Zaten Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) milli heyetinde, Avrupa Konseyi'nde özellikle Strazburg'da, ülkemiz lehinde çalışmaları milli heyet olarak yaptık. Biliyorsunuz, Türkiye için 24 Haziran bir demokrasi şöleni ve bayramı oldu. Tüm Avrupa'ya ve dünyada örnek olabilecek çok yüksek bir katılımla, milli iradenin sandığa tecelli ettiği bir gün oldu 24 Haziran. O bayramın ardından ikinci bayramı, Kahramankazan halkı olarak, bu diploma ödülünü alarak kutlamanın haklı mutluluk ve onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.Ödülün halkı demokratik katılıma, karar alma mekanizmalarına ve evrensel değerlere daha çok sahip çıkmaya teşvik ettiğini ifade eden Ertürk, "2004 yılı öncesinde Kazan Köyü olarak tabir edilen ufacık bir kasabadan, bugün metropol bir şehre, daha sonra da uluslararası arenada kendisinden söz ettiren, gerek altyapı gerekse de sosyal donatı alanları, eğitim, kültür ve sanat çalışmalarıyla, ilçemizdeki gelişim ve değişimin artık uluslararası alanda da artık adından söz ettirir hale gelmesi ve birçok ödüle layık görülmesi, Kahramankazan halkını son derece mutlu ediyor. Büyük bir heyecan veriyor" dedi. Ertürk, Avrupa Diploması'nı Kahramankazan'a kazandırmaktan dolayı büyük onur duyduklarının belirtti.