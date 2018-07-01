KEDEM yaz okulu açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

9 şubesiyle hizmet veren ve tamamen ücretsiz olan KEDEM Yaz Okulunda bu yıl; Rehberlik Servisi, Kuran-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Akıl Oyunları, Görsel Sanatlar (Resim- Ebru-El Sanatları), Müzik (Bağlama), Drama, Halk Oyunları, İngilizce olmak üzere 9 branşta kurs açılacak. Kursiyerlere yeteneklerini keşfetme fırsatı veren KEDEM'lerde öğrenciler, ayrıca sokağın kötü etkilerinden korunarak sosyalleşme fırsatı da yakalıyorlar.Yaz okulunda ayrıca kurslara katılan tüm öğrenciler için "Rehberlik ve Etkinlik Saati" uygulaması da devam ediyor. Bu uygulama sayesinde öğrenciler, rehber öğretmenleri gözetiminde eğlenceli ve zekâ geliştirici oyunlar oynarken, rehber öğretmenler de öğrenciler hakkında yaptıkları psikolojik analizleri velilere iletebiliyor. KEDEM yaz okullarının öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve nitelikli zaman geçirmelerine aracı olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu yıl da yaz okullarımızdan yaklaşık 5 bin çocuğumuz faydalanacak. KEDEM'in açıldığı 2010 yılından bu yana 35 bin çocuğumuza eğitim olanağı sunduk." diye konuştu. 2 Temmuz'da eğitime başlayacak KEDEM Yaz Okulu, 17 Ağustos'a kadar devam edecek.