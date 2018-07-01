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Sakız ağacından antep fıstığı

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Sakız ağacından antep fıstığı
BEYPAZARI Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Beypazarı İlçe Tarım Müdürlüğü ve Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü ekipleri ortaklığı ile çiftçilerine "Antep Fıstığı Aşılama" eğitimi verildi. Macun ve Kızılcasöğüt mahallelerinde bulunan yabani menengiç ve sakız ağaçlarına Antep Fıstığı aşılanarak yabani olan ağaçlardan ürün elde edilmesi kapsamında Antep Fıstığı aşılama teknikleri anlatılarak uygulamalı aşılama yöntemleri eğitimi verildi. Verilen bu eğitim ile girişimci çiftçiler, bölgedeki binlerce menengiç ve sakız ağacını üretime dönüştürerek ilçe ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.
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Sakız ağacından antep fıstığı
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