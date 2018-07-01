Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Tosunpaşa’ya tanıtım yapıldı

Tosunpaşa’ya tanıtım yapıldı

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Tosunpaşa’ya tanıtım yapıldı
AKYURT'TA İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Akyurt Ziraat Odası tarafından düzenlenen 'Tarla Günü'nde Tosunpaşa arpa tohumunun tanıtımı yapıldı. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescil edilen Tosunpaşa arpa tohumu Akyurt Şeyhler Mahallesi'nde gerçekleştirilen Tarla Günü ile çiftçilere tanıtıldı. Etkinliğe Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Beşir Sungur, Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal ile çiftçiler katılım gösterdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tosunpaşa’ya tanıtım yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN