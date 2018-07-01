Tosunpaşa’ya tanıtım yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Akyurt Ziraat Odası tarafından düzenlenen 'Tarla Günü'nde Tosunpaşa arpa tohumunun tanıtımı yapıldı. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescil edilen Tosunpaşa arpa tohumu Akyurt Şeyhler Mahallesi'nde gerçekleştirilen Tarla Günü ile çiftçilere tanıtıldı. Etkinliğe Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Beşir Sungur, Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal ile çiftçiler katılım gösterdi.