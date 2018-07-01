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Yeni sistemle bürokrasi azalacak

Giriş Tarihi: 1.7.2018
Yeni sistemle bürokrasi azalacak
ANKARA Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha yalın bir yönetimi öngördüğünü belirterek, "İnşallah bürokrasiden kaynaklanan zaman kayıplarını minimuma indireceğini ümit ediyoruz." dedi. Özdebir, ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nın açılışında, 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin erkene alınmasının ülkenin menfaatleri açısından hayırlı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha yalın bir yönetimi öngördüğünü dile getiren Özdebir, "İnşallah bürokrasiden kaynaklanan zaman kayıplarını minimuma indireceğini ümit ediyoruz" diye konuştu. Sanayicilerin bürokrasiden kaynaklanan yaşadığı sorunlara örnek veren Özdebir, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesini büyütmek için 6 senedir uğraştıklarını buna karşın 1 metrekarelik bile kamulaştırma yapılamadığını ifade etti.
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Yeni sistemle bürokrasi azalacak
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