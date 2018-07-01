Yeniçerilere sağlık kontrolü

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Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, sabah Acıbadem Ankara
Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçerken akşam saatlerinde ise yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Sabah sağlık kontrolünden geçen oyuncular, akşam saatlerinde ise kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan ve 80 dakika süren antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi. Futbolcular, antrenmana topla ısınma hareketleriyle başladı. Saha içerisine kurulu istasyonlarda topla koordinasyon çalışmasıyla devam eden günün tek antrenmanında daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçildi. Dar alanda top kapma oyunu oynayan Mor-Sarılı ekip dayanıklılık koşusunun ardından yapılan açma germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı.