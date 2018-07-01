Yeşil dalgayla kırmızıya takılma

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teknoloji ulaşım projelerini Ankara
'da hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yeşil dalgadan loop dedektörlere, uyarmalı trafik sisteminden merkezi kavşak kontrol sistemine kadar pek çok yeni teknolojiyi başkent trafiğinde uyguluyor. Bu sayede rahat bir trafik akışı başta olmak üzere yakıt tasarrufu, zaman tasarrufu ve ulaşım güvenliği sağlayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, başkent trafiği için yürüttüğü ulaşım faaliyetlerini teknolojik imkanlara göre güncellemeye ve uygulamaya devam ediyor. Başkentin 21 arteri ve 105 kavşağında yeşil dalga uygulaması devam ederken, Ulaşım Daire Başkanlığı bu uygulamanın daha da genişletilmesi için çalışma yapıyor.