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Altındağlılar dünyayı yere serdi

’nin işitme engelli güreşçileri Rusya’daki şampiyonadan 7 madalya ile döndü

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Altındağlılar dünyayı yere serdi
Rusya'da düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan sessiz şampiyonlar, Altındağ'a madalyalarla döndü. İstiklal Marşımızı Rusya'da okutan Altındağlı güreşçiler, ay yıldızlı bayrağı ringin ortasında dalgalandırdı. Altındağlı güreşçiler, Rusya'nın Vladimir Bölgesi'nde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dünyayı adeta dize getirdi. 16 ülkeden 16 takımın katıldığı şampiyonada rakiplerini yere seren Altındağlı güreşçiler, ay yıldızlı bayrağı göklere çıkardı.

ÇITAK ŞAMPIYON OLDU
Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı Antrenörü İlhan Çıtak, dünya şampiyonu olurken kulüp sporcularından Bayram Aksu, Eren Bolat, Hakan Sakat ve Kadir Türkmen grekoromen stilde gümüş madalya almaya hak kazandı. Yine kulüp sporcularından Tolga Şimşek ve Yunus Emre Söylemez, kürsünün 3. basamağında kendilerine yer buldu.
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Altındağlılar dünyayı yere serdi
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