Altındağlılar dünyayı yere serdi

Rusya'da
düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda
göğsümüzü
kabartan sessiz şampiyonlar, Altındağ'a
madalyalarla döndü. İstiklal Marşımızı Rusya'da
okutan Altındağlı
güreşçiler, ay yıldızlı
bayrağı ringin ortasında dalgalandırdı. Altındağlı
güreşçiler, Rusya'nın Vladimir Bölgesi'nde
düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda
dünyayı adeta dize
getirdi. 16
ülkeden 16
takımın katıldığı
şampiyonada rakiplerini yere seren Altındağlı
güreşçiler, ay yıldızlı bayrağı
göklere çıkardı. ÇITAK ŞAMPIYON OLDU Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı Antrenörü İlhan Çıtak
,
dünya şampiyonu olurken kulüp sporcularından Bayram Aksu
, Eren Bolat
, Hakan Sakat
ve Kadir Türkmen
grekoromen
stilde gümüş madalya almaya
hak kazandı. Yine kulüp sporcularından Tolga Şimşek
ve Yunus Emre Söylemez
,
kürsünün 3.
basamağında kendilerine
yer buldu.